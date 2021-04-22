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22.04.2021, 00:18

В России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фото

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В России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фото
В России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фото
В России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фотоВ России прошли акции в защиту Навального, задержаны более 1000 человек: фото

На акции в защиту Алексея Навального (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, SERGEI ILNITSKY)

21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, полиция задержала более 1000 протестующих. Об этом сообщает Meduza.

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Как отмечается, самым многочисленным стал московский митинг, к которому присоединились и родственники Навального – мать Людмила, жена Юлия и брат Олег.

Сообщается, что полиция РФ оценила число участников акции в Москве в 6000 человек, в Петербурге – в 4500. Соратники Навального призвали умножить эту оценку на 10. По подсчетам Открытых медиа, в Москве протестовали не менее 25 000 человек.

По данным властей и журналистов, в регионах России больше всего людей вышли на акции в Екатеринбурге (около 5000 человек), Новосибирске и Омске (около 3000 человек) и Челябинске (около 2000 человек).

В связи с акциями задержали больше 1000 человек, больше всего – в Петербурге (более 350 человек). В Москве задержаны 20 протестующих, там полиция в основном не препятствовала протестующим.

Как сообщается, в Петербурге при задержаниях применяли электрошокеры, в Волгограде – слезоточивый газ.

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Теги: алексей навальный
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