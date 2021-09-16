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ФБК Навального выпустил расследование о любовнице Лаврова и его связях с Дерипаской: видео видео

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16.09.2021, 16:35
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Любовница министра иностранных дел России Сергея Лаврова Светлана Полякова и ее родственники летают с ним в служебные командировки и пользуются домами и яхтами российского миллиардера Олега Дерипаски, утверждают сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в опубликованном сегодня, 16 сентября, расследовании.

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Соратники Навального ссылаются на расследование сайта "Важные истории", в котором утверждается, что у Лаврова и Светланы Поляковой, которую называют "сотрудницей МИД России", многолетние близкие отношения. По информации журналистов, Полякова обладает большим влиянием в МИД, хотя им не удалось найти официальной информации о ее работе в министерстве.

Полякову заметили на видео вместе с Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, ее телефон в записных книжках многих людей записан как "Светлана Лаврова", она живет в элитной квартире стоимостью около $10 млн и владеет парком дорогих автомобилей, ее дочь живет в Лондоне в квартире стоимостью 4,4 млн фунтов, а родственники устроены на работу МИД.

Соратники Навального утверждают, основываясь на данных об авиарейсах, что Полякова, ее мать и дочь, а также ее племянница, не работающие в МИД, много раз летали вместе с Лавровым на служебных самолетах во время зарубежных командировок министра, причем цель их визитов в разные страны указывалась как дипломатическая.

Расследователи утверждают, что Полякова и ее родственники, помимо перелетов с Лавровым, регулярно пользуются самолетами Дерипаски, останавливаются в принадлежащих ему виллах и отелях в Европе. По информации журналистов, племянницы Поляковой в 2016 году совершали поездку на яхте Дерипаски в Норвегии, прилетев туда на его частном самолете.

Денис Юдин
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