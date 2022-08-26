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Шольц не будет давать оружие для ударов по территории РФ. Вспомнил Байдена и "эскалацию"

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 07:41
Шольц не будет давать оружие для ударов по территории РФ. Вспомнил Байдена и
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет давать Украине оружие, которое позволит бить по территории России, чтобы не спровоцировать "совсем другую войну". Об этом он сообщил во время "Диалога с гражданами", передает Укринформ

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По его словам, главной целью остается недопущение победы российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. 

Он отметил, что президент США Джо Байден сказал, что не будет поставлять Украине оружие, которым можно бить по территории РФ. 

"Я считаю это принципом, которого мы все придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие. Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из российско-украинской в "совсем другую войну", — сказал канцлер. 

Также Шольц в очередной раз выступил против запрета на выдачу туристических виз россиянам, заявив, что "это война Путина", а насчет всех граждан РФ "не надо делать обобщений". 

Читайте также: Шольц приехал к бойцам ВСУ на полигоне на берегу Балтийского моря и восхитился – фото 

Дмитрий Гриниченко
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Россия Германия война военная помощь олаф шольц
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