Шольц не будет давать оружие для ударов по территории РФ. Вспомнил Байдена и "эскалацию"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет давать Украине оружие, которое позволит бить по территории России, чтобы не спровоцировать "совсем другую войну". Об этом он сообщил во время "Диалога с гражданами", передает Укринформ.

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По его словам, главной целью остается недопущение победы российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Он отметил, что президент США Джо Байден сказал, что не будет поставлять Украине оружие, которым можно бить по территории РФ.

"Я считаю это принципом, которого мы все придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие. Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из российско-украинской в "совсем другую войну", — сказал канцлер.

Также Шольц в очередной раз выступил против запрета на выдачу туристических виз россиянам, заявив, что "это война Путина", а насчет всех граждан РФ "не надо делать обобщений".

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Дмитрий Гриниченко

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