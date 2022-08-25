Шольц приехал к бойцам ВСУ на полигоне на берегу Балтийского моря и восхитился – фото

25 августа германский канцлер Олаф Шольц посетил военный полигон в Путлосе в земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские военнослужащие обучаются работе на зенитном танке Gepard. Об этом пишет Handelsblatt, сообщая, что глава правительства ФРГ сказал на месте – он "восхищается мужеством солдат".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Люди, которые здесь, будут защищать свою страну. Они будут защищать ее от ужасной угрозы, которую представляет для Украины жестокая агрессивная война России", – сказал канцлер во время визита.

Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "финансами, а также оружием, которое мы можем предоставить из Германии".

"Украина имеет право на самооборону", — подчеркнул Шольц.

Инструкторы оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann тренируют украинских солдат на "гепардах" на полигоне на берегу Балтийского моря.

15 таких зенитных самоходных установок и несколько десятков тысяч снарядов к ним уже переданы ВСУ, еще 15 ожидаются.

В Германии депутат переживает, что подумают россияне, если им запретят ездить в ЕС.

Читайте также: Мельник торопит союзников с вооружением: Каждый день имеет значение, особенно перед зимой

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.