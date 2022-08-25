Шольц приехал к бойцам ВСУ на полигоне на берегу Балтийского моря и восхитился – фото
25 августа германский канцлер Олаф Шольц посетил военный полигон в Путлосе в земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские военнослужащие обучаются работе на зенитном танке Gepard. Об этом пишет Handelsblatt, сообщая, что глава правительства ФРГ сказал на месте – он "восхищается мужеством солдат".
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"Люди, которые здесь, будут защищать свою страну. Они будут защищать ее от ужасной угрозы, которую представляет для Украины жестокая агрессивная война России", – сказал канцлер во время визита.
Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "финансами, а также оружием, которое мы можем предоставить из Германии".
"Украина имеет право на самооборону", — подчеркнул Шольц.
Инструкторы оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann тренируют украинских солдат на "гепардах" на полигоне на берегу Балтийского моря.
15 таких зенитных самоходных установок и несколько десятков тысяч снарядов к ним уже переданы ВСУ, еще 15 ожидаются.
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