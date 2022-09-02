Лидер оппозиции Германии поддержал передачу немецких танков Leopard Украине

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц поддержал передачу немецких танков Leopard Украине, о чем просил премьер-министр Денис Шмыгаль накануне визита в Берлин. Об этом сообщает Handelsblatt.

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По его словам, он уже говорил со Шмыгалем о поставках оружия во время визита в Киев 2 мая. Мерц отметил, что поставка немецких танков, в том числе и боевых, соответствует решению Бундестага в апреле.

Ранее перед визитом в Берлин Шмыгаль заявил, что Украина ждет от германского канцлера Олафа Шольца отмашки на прямые поставки Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard 2, а от американского президента Джо Байдена – Abrams.

СПРАВКА. Танк Leopard 2A4 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим. Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации стабильно находятся на высоком мировом уровне.

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Дмитро Гриниченко

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