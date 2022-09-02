UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лидер оппозиции Германии поддержал передачу немецких танков Leopard Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 13:14
Лидер оппозиции Германии поддержал передачу немецких танков Leopard Украине - Фото
Фридрих Мерц (Фото: Кабмин)

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц поддержал передачу немецких танков Leopard Украине, о чем просил премьер-министр Денис Шмыгаль накануне визита в Берлин. Об этом сообщает Handelsblatt

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он уже говорил со Шмыгалем о поставках оружия во время визита в Киев 2 мая. Мерц отметил, что поставка немецких танков, в том числе и боевых, соответствует решению Бундестага в апреле. 

Ранее перед визитом в Берлин Шмыгаль заявил, что Украина ждет от германского канцлера Олафа Шольца отмашки на прямые поставки Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard 2, а от американского президента Джо Байдена – Abrams.

СПРАВКА. Танк Leopard 2A4 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим. Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации стабильно находятся на высоком мировом уровне.

Читайте также: "Полная ерунда", что украинцам нужно долго учиться на Leopard – экс-генерал бундесвера

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война танки военная помощь Фридрих Мерц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 