Лидер оппозиции Германии поддержал передачу немецких танков Leopard Украине
Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц поддержал передачу немецких танков Leopard Украине, о чем просил премьер-министр Денис Шмыгаль накануне визита в Берлин. Об этом сообщает Handelsblatt.
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По его словам, он уже говорил со Шмыгалем о поставках оружия во время визита в Киев 2 мая. Мерц отметил, что поставка немецких танков, в том числе и боевых, соответствует решению Бундестага в апреле.
Ранее перед визитом в Берлин Шмыгаль заявил, что Украина ждет от германского канцлера Олафа Шольца отмашки на прямые поставки Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard 2, а от американского президента Джо Байдена – Abrams.
- Как выразился в середине июля немецкий депутат о политике Берлина: "Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
- 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.
- Испания не сможет передать Украине танки Leopard, так как они якобы находятся в "неудовлетворительном" техническом состоянии.
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