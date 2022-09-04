Шмыгаль после встречи с Шольцем: Есть общее видение по поставкам тяжелого вооружения

У Украины и Германии есть "общее видение" в вопросе наращивания поставок тяжелого вооружения для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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По словам Шмыгаля, они с Шольцем в ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.

Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения России 24 февраля Германия стала лидером среди европейских стран по размеру финансовой помощи, предоставив Украине 1,4 млрд евро. От ЕС Украина получила 2,4 млрд евро, ожидается еще 8 млрд евро макрофинансовой помощи (5 млрд евро – уже на этой неделе).

"Вопрос новых поставок оружия — отдельный важный блок, и здесь есть общее видение необходимости наращивания поставок тяжелого вооружения", – написал Шмыгаль.

Также украинский премьер сообщил, что уже этой осенью в Германии пройдет конференция, посвященная восстановлению Украины.

Сегодня Шмыгаль сообщил, что обещанная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T появится в Украине осенью.

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Оксана Житнюк

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