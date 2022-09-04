Шмыгаль: IRIS-T будет осенью. Ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в развитии ПВО

Осенью Германия должна передать Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T, а уже на этой неделе ожидается транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 5 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Telegram украинский премьер написал о начале визита в Германию и встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Оружие, финансы, санкции, провокации России на ЗАЭС, наша интеграция в ЕС, победа и восстановление Украины. Все это – в повестке обсуждения с немецкими союзниками", – сообщил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для победы и изгнания оккупантов из Украины ВСУ нужно еще большее вооружение от союзников.

"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения", – написал Шмыгаль.

По его словам, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

"В то же время, мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", – отметил премьер.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Также Шмыгаль сообщил, что на этой неделе Украина ожидает очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро, что поможет обеспечить устойчивость украинской экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона.

27 июля глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что надеется на поставку системы IRIS-T в Украину "в конце лета – в начале сентября".

Читайте также: Лидер оппозиции Германии поддержал передачу немецких танков Leopard Украине

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.