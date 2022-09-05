Фон дер Ляйен: На этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро Украине
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что до конца текущей недели Украина получит транш в 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
"Ситуация в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Вдобавок к 10 млрд евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – написала фон дер Ляйен в Twitter.
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Еще в мае Евросоюз анонсировал выделение Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. На данный момент Украина получила только 1 млрд евро из этого пакета.
Задержка с помощью случилась из-за разногласий внутри Евросоюза. Германия, крупнейший донор пакета, настаивала на предоставлении Украине безвозвратных грантов. Исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов.
- 18 мая ЕС анонсировал рекордную помощь Украине: 9 млрд евро до конца 2022 года.
- 10 июля Corriere della Sera написала, что Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро.
- 1 августа Украина получила первый транш от Евросоюза из пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро.
- 2 сентября страны ЕС согласовали выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.
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