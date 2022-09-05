Фон дер Ляйен: На этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что до конца текущей недели Украина получит транш в 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

"Ситуация в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Вдобавок к 10 млрд евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

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Еще в мае Евросоюз анонсировал выделение Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. На данный момент Украина получила только 1 млрд евро из этого пакета.

Задержка с помощью случилась из-за разногласий внутри Евросоюза. Германия, крупнейший донор пакета, настаивала на предоставлении Украине безвозвратных грантов. Исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов.

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Роман Бриль

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