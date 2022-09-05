UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фон дер Ляйен: На этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро Украине

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 23:48
Фон дер Ляйен: На этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро Украине - Фото
Урсула фон дер Ляйен и Денис Шмыгаль (фото: Ursula von der Leyen/Twitter)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что до конца текущей недели Украина получит транш в 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.  

"Ситуация в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Вдобавок к 10 млрд евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – написала фон дер Ляйен в Twitter.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Еще в мае Евросоюз анонсировал выделение Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. На данный момент Украина получила только 1 млрд евро из этого пакета.  

Задержка с помощью случилась из-за разногласий внутри Евросоюза. Германия, крупнейший донор пакета, настаивала на предоставлении Украине безвозвратных грантов. Исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
еврокомиссия макрофинансовая помощь ес финансовая помощь украине урсула фон дер ляйен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 