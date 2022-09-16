Когда падет режима Путина. Прогноз Подоляка – "последняя осень для российских самодержцев"

Осень 2022 года будет последней для путинского режима. Такой прогноз у себя в Twitter сделал главный коммуникатор Офиса президента с прессой Михаил Подоляк.

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"Последняя осень… для российских самодержцев", – написал советник главы ОП.

Представитель Банковой аргументировал такие соображения тем, что "НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает".

"На саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам", – добавил Подоляк.

СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана сообщили, что на саммите в Самарканде глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Євген Пилипенко

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