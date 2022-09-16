Когда падет режима Путина. Прогноз Подоляка – "последняя осень для российских самодержцев"
Осень 2022 года будет последней для путинского режима. Такой прогноз у себя в Twitter сделал главный коммуникатор Офиса президента с прессой Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Последняя осень… для российских самодержцев", – написал советник главы ОП.
Представитель Банковой аргументировал такие соображения тем, что "НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает".
"На саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам", – добавил Подоляк.
СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана сообщили, что на саммите в Самарканде глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Ранее он заявил, что после деоккупации Донбасса кадыровцы вернутся в РФ и начнут "работать" по Москве.
- В начале осени глава МО Польши Блащак спрогнозировал, что через 3–10 лет будет серьезный риск войны с Россией.
- Главу правительства Шмыгаля в тот же день спросили в Европе, когда закончится война, ответил – "нам нужно больше оружия".
Читайте также: "В военном плане границы исчезнут". Прогноз от советника Резникова об Украине и НАТО
Комментарии