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Через 3–10 лет будет серьезный риск войны с Россией – замглавы Минобороны Польши

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 10:39
Через 3–10 лет будет серьезный риск войны с Россией – замглавы Минобороны Польши - Фото
Марцин Очепа (скриншот)

В ближайшие три-десять лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу, и официальной Варшаве следует использовать это время, чтобы максимально усилить армию. Об этом заявил замглавы Минобороны страны Марцин Очепа, пишет PAP.

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"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – спрогнозировал он и добавил, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины.

Именно столько времени, считает замглавы МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.

В проекте оборонного бюджета Польши на следующий год запланированы рекордные расходы на армию – более 97 млрд злотых (~750 млрд грн). Очепа говорит, что по новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210—310 млрд грн).

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совершенно второстепенно то, как бухгалтеры разберутся с расходами", – сказал Очепа.

  • Польша обсуждает с Южной Кореей покупку ракетных систем K239 Chunmoo, а с США – HIMARS.
  • Президент Зеленский – полякам: "Сделаем все, чтобы мир запомнил, что нес рашизм и за что их накажут".

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Євген Пилипенко
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агрессия России война польша прогноз угроза вторжение Марцин Очепа
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