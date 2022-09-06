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У Путина нет иных мыслей, кроме захвата других стран, это ненасытная империя – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 14:07
У Путина нет иных мыслей, кроме захвата других стран, это ненасытная империя – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Польский премьер Матеуш Моравецкий предостерег Европу от мысли, что, оккупировав Украину, Россия "успокоится" – и дальше на запад войной не пойдет. Как пишет Rzech Pospolita, со слов главы правительства союзной Польши на пресс-конференции, "не надо обманываться, что если там будет мир в московских условиях, то все хорошо".

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"Тогда будет ужасно. Дело не в том, что если Путин завоюет Украину, то будет мир. Все как раз наоборот. Путин и Россия – ненасытная, колониальная империя. У него нет никаких мыслей, кроме как завоевывать другие страны", – сказал он.

По словам Моравецкого, следующий этап плана России по захвату и подчинению Украины может быть следующим – "мы не можем победить ее на поле боя, потому что они очень храбро обороняются, и в этой обороне им тоже помогают поставки оружия из стран свободного мира, так что давайте попробуем заморить Украину голодом".

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Он подчеркнул, что Польша на всех международных площадках пытается усилить осведомленность людей на Западе о том, что происходит в Украине, и не дает обществу там "забывать" о войне.

По словам польского премьера, он "раз в несколько дней" созванивается с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и, возможно, в ближайшее время посетит Украину.

  • В июне Моравецкий заявил, что Россия "впитала худшее из трех веков истории, Путин открыл ящик Пандоры".
  • В июле он так сказал о ВСУ: "Армия – не только техника и стратегия, это ценности".
  • Ранее польский премьер заявил, что Россия "не сможет уничтожить Украину, потому что повиновение – согласие на уничтожение народа".

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Євген Пилипенко
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