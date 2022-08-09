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Моравецкий: Война давно бы закончилась, если бы все помогали как Германия. Победой России

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 07:21
Моравецкий: Война давно бы закончилась, если бы все помогали как Германия. Победой России - Фото
Матеуш Моравецкий (фото — AP Photo, Thibault Camus)

Страна-оккупант Россия уже давно победила бы Украину, если бы остальные так помогали силам обороны, как это якобы неспешно и в небольших объемах делает Германия – первая экономика Европы. Об этом в авторской колонке для The Spectator написал польский премьер Матеуш Моравецкий.

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"Если бы Европа посылала Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война давно бы закончилась – абсолютной победой России", – заявил он, и отметил, что "Европа в этом случае оказалась бы накануне очередной войны".

И сегодня, продолжил Моравецкий, любой голос на Западе о том, что "надо ограничить поставки оружия в Украину" или ослабить санкции, или "привести к диалогу "обе стороны" (то есть агрессора и его жертву), является признаком слабости для Путина".

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"А правда в том, что Европа намного сильнее России", – подчеркнул он, добавив, однако, что Европе "нужно проснуться". Если в Европе действительно хотят поговорить о демократических ценностях, то, пишет премьер Польши, "пришло время великой расплаты с совестью Европы".

"Слишком долго самой важной ценностью для многих стран была низкая цена на российский газ. Однако теперь мы знаем, что он мог быть таким низким потому, что к нему не был добавлен "налог на кровь", который сегодня платит Украина", – отметил он.

  • Ранее Моравецкий заявил, что Россия "не сможет уничтожить Украину, потому что повиновение – согласие на уничтожение народа".
Евгений Пилипенко
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Матеуш Моравецкий Германия война польша лобби кремля
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