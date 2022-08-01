Моравецкий: РФ не сможет уничтожить Украину. Повиновение – согласие на уничтожение народа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что Украина выживет в полномасштабной захватнической войне, развязанной Кремлем, "даже если Россия снова ударит, даже если ей удастся поглотить какую-то часть территории Украины". Об этом он заявил во время торжеств в память о Варшавском восстании, пишет Польское радио.
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"Россия не сможет уничтожить Украину", – высказал уверенность Моравецкий.
Как выразился глава польского правительства, варшавские повстанцы "не выбирали между свободой и порабощением, они выбирали между свободой и уничтожением, потому что повиновение означало согласие на уничтожение нашего народа".
"Кто не вступает в бой, тот проигрывает на старте. Тот, кто вступает в бой, дает себе шанс выжить. И это наверняка урок войны против Украины", – сказал премьер-министр.
По его словам, как и в истории Варшавского восстания, 24 февраля – в день тотального нападения России на Украину – "сопротивление и борьба казались совершенно бессмысленными: Украина должна была пасть через несколько дней, против бывшей империи ей никто не давал шансов".
"Несмотря на это, Украина выстаивает следующие месяцы. И хотя исход войны еще неизвестен, я уже знаю, что Украина выживет. Украинский народ возродился благодаря этой войне, нашел в себе веру, которой не имел, возможно, никогда, нашел в себе надежду и отвагу, а больше всего доказал себе, что сила воли способна остановить приговоры истории", – подчеркнул Моравецкий.
- В июне Моравецкий заявил, что Россия "впитала худшее из трех веков истории, Путин открыл ящик Пандоры".
- В июле он так сказал о ВСУ: "Армия – не только техника и стратегия, это ценности".
- 1 августа глава МИД Латвии Ринкевичс заявил, что жестокость армии России в Украине "во многом напоминает действия ИГИЛ".
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