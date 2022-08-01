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Моравецкий: РФ не сможет уничтожить Украину. Повиновение – согласие на уничтожение народа

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 08:03
Моравецкий: РФ не сможет уничтожить Украину. Повиновение – согласие на уничтожение народа - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что Украина выживет в полномасштабной захватнической войне, развязанной Кремлем, "даже если Россия снова ударит, даже если ей удастся поглотить какую-то часть территории Украины". Об этом он заявил во время торжеств в память о Варшавском восстании, пишет Польское радио.

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"Россия не сможет уничтожить Украину", – высказал уверенность Моравецкий.

Как выразился глава польского правительства, варшавские повстанцы "не выбирали между свободой и порабощением, они выбирали между свободой и уничтожением, потому что повиновение означало согласие на уничтожение нашего народа".

"Кто не вступает в бой, тот проигрывает на старте. Тот, кто вступает в бой, дает себе шанс выжить. И это наверняка урок войны против Украины", – сказал премьер-министр.

СПРАВКА. Варшавское восстание, вспыхнувшее 1 августа 1944 года, было крупнейшей за все время войны подпольной военной операцией в оккупированной немецкими нацистами Европе. В столице Польши к борьбе присоединились до 50 000 повстанцев. Запланированное на несколько дней, восстание длилось более двух месяцев. Из-за остановки советского наступления на подступах к Варшаве немцам удалось перегруппироваться и подавить восстание. Погибли около 18 000 повстанцев и до 180 000 человек мирного населения. Уцелевших варшавян немцы изгнали из разрушенного города.

По его словам, как и в истории Варшавского восстания, 24 февраля – в день тотального нападения России на Украину – "сопротивление и борьба казались совершенно бессмысленными: Украина должна была пасть через несколько дней, против бывшей империи ей никто не давал шансов".

"Несмотря на это, Украина выстаивает следующие месяцы. И хотя исход войны еще неизвестен, я уже знаю, что Украина выживет. Украинский народ возродился благодаря этой войне, нашел в себе веру, которой не имел, возможно, никогда, нашел в себе надежду и отвагу, а больше всего доказал себе, что сила воли способна остановить приговоры истории", – подчеркнул Моравецкий.

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Евгений Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война польша прогноз Варшавское восстание
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