UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Какой алгоритм эвакуации с Донбасса перед зимой и что нужно тем, кто хочет выехать

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 06:41
Какой алгоритм эвакуации с Донбасса перед зимой и что нужно тем, кто хочет выехать - Фото
Фото: depositphotos.com

В рамках масштабной эвакуации жителей Донецкой области власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество,  свыше 200 000 людей. Как это будет происходить, описала глава Минреинтеграции Ирина Верещук, видео ее общения с прессой выложила Кременчуцька газета.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, если люди хотят выехать из подконтрольных районов – они звонят в областную военную администрацию (ОВА) или пишут онлайн в чат-боты, которые созданы и доступны на сайте Донецкой ОВА.

"Им достаточно просто позвонить. К ним приедут домой, по всей области, заберут, будут транспортировать к месту эвакуации – это может быть автобус или поезд", – сказала она.

По дороге этим людям "сделают все, чтобы они получили справку внутренне перемещенного лица", соберут данные.

"Их будут встречать на вокзале соответствующие люди, которые будут помогать получить первую помощь от государства: Укрпошта это уполномочена сообщить, и все готовы, деньги выделены. А также – все, что нужно, чтобы социальные выплаты были", – добавила она.

Смотрите видео: Разведка спасла на Змеином кота, пережившего оккупацию и бомбежки

Вице-премьер уточнила: для тех, кто не хочет эвакуироваться, есть определенный формат отказа под персональную ответственность.

"Мы четко говорим: газа не будет! Воды не будет. Света тоже не будет. Это сейчас тепло и кажется, что все нормально. Не нормально", – подчеркнула она.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс эвакуация ирина верещук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 