Какой алгоритм эвакуации с Донбасса перед зимой и что нужно тем, кто хочет выехать

В рамках масштабной эвакуации жителей Донецкой области власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, свыше 200 000 людей. Как это будет происходить, описала глава Минреинтеграции Ирина Верещук, видео ее общения с прессой выложила Кременчуцька газета.

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По ее словам, если люди хотят выехать из подконтрольных районов – они звонят в областную военную администрацию (ОВА) или пишут онлайн в чат-боты, которые созданы и доступны на сайте Донецкой ОВА.

"Им достаточно просто позвонить. К ним приедут домой, по всей области, заберут, будут транспортировать к месту эвакуации – это может быть автобус или поезд", – сказала она.

По дороге этим людям "сделают все, чтобы они получили справку внутренне перемещенного лица", соберут данные.

"Их будут встречать на вокзале соответствующие люди, которые будут помогать получить первую помощь от государства: Укрпошта это уполномочена сообщить, и все готовы, деньги выделены. А также – все, что нужно, чтобы социальные выплаты были", – добавила она.

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Вице-премьер уточнила: для тех, кто не хочет эвакуироваться, есть определенный формат отказа под персональную ответственность.

"Мы четко говорим: газа не будет! Воды не будет. Света тоже не будет. Это сейчас тепло и кажется, что все нормально. Не нормально", – подчеркнула она.

29 июля Кабмин принял решение о создании штаба по эвакуации жителей Донецкой области, 30-го об этом было объявлено.

Президент Зеленский подчеркнул: "Это все равно придется сделать".

Евгений Пилипенко

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