Разведка спасла на Змеином кота, пережившего оккупацию и бомбежки – видео

Украинские военные специалисты проводят исследование и разминирование отвоеванного у российских оккупантов Змеиного. С острова в Черном море спасли кота, что показали в сюжете от Главного управления разведки Минобороны.
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Помимо наземной территории обследованы и подземные укрепления.
На острове бойцы ВСУ нашли и забрали системы наведения и управления, беспилотники Орлан-10, ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных армии РФ и электронные носители информации.
"Кроме этого, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", – подытожили в спецназе.
- После деоккупации Змеиного россияне время от времени пытаются его бомбить (а порой не могут попасть по острову).
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