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Разведка спасла на Змеином кота, пережившего оккупацию и бомбежки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 10:23
Удар РФ по острову Змеиный (Фото: скриншот с видео)
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Украинские военные специалисты проводят исследование и разминирование отвоеванного у российских оккупантов Змеиного. С острова в Черном море спасли кота, что показали в сюжете от Главного управления разведки Минобороны.

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Помимо наземной территории обследованы и подземные укрепления.

На острове бойцы ВСУ нашли и забрали системы наведения и управления, беспилотники Орлан-10, ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных армии РФ и электронные носители информации.

СПРАВКА. Змеиный был захвачен вечером 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения РФ. В ответ на требование оккупантов сдаться бойцы на острове ответили: "Русский военный корабль, иди нах*й". Высказывание стало крылатым – и символом героического украинского сопротивления. В ночь на 30 июня ВСУ нанесли очередной массированный удар по Змеиному, после чего россияне сбежали, заявив, что сделали это "в качестве жеста доброй воли": это также стало мемом. 7 июля на освобожденном острове установили флаг Украины. Суммарные потери оккупантов там составили, по оценке военных, более $900 млн.

"Кроме этого, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", – подытожили в спецназе.

Разведка спасла на Змеином кота, пережившего оккупацию и бомбежки – видео

Смотрите также: Опубликовано новое видео высадки украинских защитников на остров Змеиный

Евгений Пилипенко
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