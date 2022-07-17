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Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 12:17
Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный, откуда их выбили в конце июня.

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"Они пытаются проводить мероприятия, чтобы не позволить развернуть украинский гарнизон там, и продолжают уничтожать оставленную технику. Поскольку они ее забрать не могут, возможно, у них там есть что причистить", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, 17 июля.

Читайте также: Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеином.

Андрей Водяный
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война Змеиный
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