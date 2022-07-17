Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный
17.07.2022, 12:17
Фото: Генштаб ВСУ
Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный, откуда их выбили в конце июня.
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"Они пытаются проводить мероприятия, чтобы не позволить развернуть украинский гарнизон там, и продолжают уничтожать оставленную технику. Поскольку они ее забрать не могут, возможно, у них там есть что причистить", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, 17 июля.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это в качестве "жеста доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
- Генштаб ВСУ опроверг заявление Министерства обороны России о том, что на Змеином якобы погибли украинские военнослужащие.
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