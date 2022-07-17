Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный, откуда их выбили в конце июня.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Они пытаются проводить мероприятия, чтобы не позволить развернуть украинский гарнизон там, и продолжают уничтожать оставленную технику. Поскольку они ее забрать не могут, возможно, у них там есть что причистить", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, 17 июля.

Читайте также: Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеином.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.