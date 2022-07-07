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Минобороны РФ опять врет. Генштаб ВСУ опроверг гибель украинских воинов на Змеином

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07.07.2022, 19:26
Минобороны РФ опять врет. Генштаб ВСУ опроверг гибель украинских воинов на Змеином - Фото
Флаг Украины на острове Змеиный (Фото: СтратКом ВСУ/Telegram)

Генштаб Вооруженных Сил Украины опроверг заявление Министерства обороны России о том, что на освобожденном от оккупантов острове Змеиный сегодня якобы погибли украинские военнослужащие. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Сегодня Минобороны РФ заявило, что около 05:00 на остров Змеиный высадились с моторной лодки украинские солдаты и сфотографировались с флагом, после чего российский самолет нанес по острову ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих якобы погибла, а другие – вроде бы сбежали в направлении Приморского.

"Заявления Министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаг Украины на острове Змеиный, не соответствуют действительности", – сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным оперативного командования "Юг", россияне действительно нанесли ракетный удар по Змеиному на рассвете, в результате чего существенно поврежден причал на острове.

Минобороны РФ регулярно врет о войне России против Украины, скрывая реальные потери своих войск, заявляя о захвате территорий, которые на самом деле им все еще не удается взять (иногда "захватывают" по нескольку раз), а также якобы уничтожая украинскую технику в огромных количествах – больше, чем всего есть на вооружении ВСУ. Также россияне регулярно якобы срывают поставки западного вооружения в Украину или "уничтожают" места хранения западного оружия. Один из последних таких примеров – фейк Минобороны РФ о якобы уничтожении американских ракетных систем HIMARS.

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Оксана Житнюк
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ВСУ погибшие флаг минобороны рф генштаб остров зачистка Змеиный
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