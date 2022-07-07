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Россия ракетами ударила по Змеиному: существенно поврежден причал

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 08:52
Россия ракетами ударила по Змеиному: существенно поврежден причал - Фото
Остров Змеиный (фото - ГПСУ)

Армия России атаковала ракетами остров Змеиный, с которого ее ранее выбили украинские Силы обороны. Такое сообщение оперативного командования "Юг" опубликовал в Telegram горсовет Одессы.

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Отмечается, что на рассвете армия РФ во время авиационного облета и разведки Змеиного ударила двумя ракетами воздушного базирования. В результате этого существенно был поврежден причал на острове.

Кроме того, ночью россияне двумя ракетами ударили по двум сельскохозяйственным ангарам в Одесской области. В одном из них хранилось 35 тонн зерна. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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Марк Сировой
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