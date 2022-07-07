Россия ракетами ударила по Змеиному: существенно поврежден причал

Армия России атаковала ракетами остров Змеиный, с которого ее ранее выбили украинские Силы обороны. Такое сообщение оперативного командования "Юг" опубликовал в Telegram горсовет Одессы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что на рассвете армия РФ во время авиационного облета и разведки Змеиного ударила двумя ракетами воздушного базирования. В результате этого существенно был поврежден причал на острове.

Кроме того, ночью россияне двумя ракетами ударили по двум сельскохозяйственным ангарам в Одесской области. В одном из них хранилось 35 тонн зерна. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Читайте также: "Там могильник для русских". Российские войска бежали с острова Змеиный: что это значит

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.