Россия ракетами ударила по Змеиному: существенно поврежден причал
07.07.2022, 08:52
Остров Змеиный (фото - ГПСУ)
Армия России атаковала ракетами остров Змеиный, с которого ее ранее выбили украинские Силы обороны. Такое сообщение оперативного командования "Юг" опубликовал в Telegram горсовет Одессы.
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Отмечается, что на рассвете армия РФ во время авиационного облета и разведки Змеиного ударила двумя ракетами воздушного базирования. В результате этого существенно был поврежден причал на острове.
Кроме того, ночью россияне двумя ракетами ударили по двум сельскохозяйственным ангарам в Одесской области. В одном из них хранилось 35 тонн зерна. По предварительным данным, обошлось без жертв.
- В ночь на 30 июня украинские военные выбили россиян со Змеиного, а позже еще и добили их технику. ВСУ контролируют Змеиный оружием, а в планах – взять остров под физический контроль.
- РФ заявила, что ушла "по доброй воле", однако в это не верят ни британцы, ни американцы.
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