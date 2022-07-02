"Помогли с эвакуацией". ВСУ уничтожили остатки техники россиян на острове Змеиный — видео
Вооруженные Силы Украины уничтожили остатки техники российских оккупантов на острове Змеиный при помощи БПЛА Bayraktar. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, авиаударами по Змеиному 1 июля россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и другое имущество на оставленном под ударами ВСУ острове, однако не смогли выполнить задачу.
"Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", — заявил Залужный.
В результате удара ВСУ по острову была уничтожена реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", топливозаправщик, три единицы автомобильного транспорта, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
- Ранее Залужный заявил, что главной задачей Сил обороны Украины является освобождение украинских территорий в международно признанных границах.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль.
Читайте также: В британской разведке сомневаются, что Россия покинула Змеиный "по доброй воле"
Комментарии