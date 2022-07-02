"Помогли с эвакуацией". ВСУ уничтожили остатки техники россиян на острове Змеиный — видео

Вооруженные Силы Украины уничтожили остатки техники российских оккупантов на острове Змеиный при помощи БПЛА Bayraktar. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, авиаударами по Змеиному 1 июля россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и другое имущество на оставленном под ударами ВСУ острове, однако не смогли выполнить задачу.

"Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", — заявил Залужный.

В результате удара ВСУ по острову была уничтожена реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", топливозаправщик, три единицы автомобильного транспорта, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

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Дмитрий Гриниченко

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