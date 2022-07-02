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"Помогли с эвакуацией". ВСУ уничтожили остатки техники россиян на острове Змеиный — видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 16:39
Удар ВСУ по острову Змеиный (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины уничтожили остатки техники российских оккупантов на острове Змеиный при помощи БПЛА Bayraktar. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

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По его словам, авиаударами по Змеиному 1 июля россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и другое имущество на оставленном под ударами ВСУ острове, однако не смогли выполнить задачу. 

"Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", — заявил Залужный.

В результате удара ВСУ по острову была уничтожена реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", топливозаправщик, три единицы автомобильного транспорта, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов. 

Читайте также: В британской разведке сомневаются, что Россия покинула Змеиный "по доброй воле" 

Дмитрий Гриниченко
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война Валерий Залужный байрактар остров змеиный
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