Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года

Главной задачей Сил обороны Украины является освобождение украинских территорий в международно признанных границах. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

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По его словам, в разговоре с Милли был затронут вопрос реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ 1991 года.

"Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", — сказал Залужный.

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Дмитрий Гриниченко

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