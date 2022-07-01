Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года
Главной задачей Сил обороны Украины является освобождение украинских территорий в международно признанных границах. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
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По его словам, в разговоре с Милли был затронут вопрос реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ 1991 года.
"Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", — сказал Залужный.
- Ранее в разговоре с Милли Залужный заявлял, что Вооруженным Силам Украины необходим огневой паритет в противостоянии российским оккупантам.
- Генерал отмечал, что украинские военные ведут боевые действия почти на всех направлениях. Для успешного проведения комплексных операций необходимо вооружение образца НАТО.
- Министр обороны Алексей Резников отмечал, что военная помощь союзников постепенно влияет на ситуацию на поле боя, однако заявил, что Украина заинтересована в ускорении поставок вооружений.
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