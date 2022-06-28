Залужный: Украина может уничтожить врага здесь и сейчас, иначе он не остановится

Украина может уничтожить российских оккупантов и защитить государство, однако украинской армии нужно больше оружия и боеприпасов. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный по итогам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

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По его словам, противник усилил ракетные обстрелы Украины — за последние четыре дня оккупанты выпустили 53 крылатых ракеты. Залужный отметил, что наиболее ожесточенные бои идут на севере Луганской и Харьковской областей.

В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиационных удара.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая. На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы можем это сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов", — заявил Залужный.

Генерал резюмировал, что вместе с партнерами Украина может победить Россию и не допустить расширения войны на другие страны.

Ранее Залужный заявлял, что Вооруженным Силам Украины необходим огневой паритет в противостоянии российским оккупантам.

Генерал отмечал, что украинские военные ведут боевые действия почти на всех направлениях. Для успешного проведения комплексных операций необходимо вооружение образца НАТО.

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Дмитрий Гриниченко

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