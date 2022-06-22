Белый дом: Байден и Зеленский общаются регулярно, а Милли и Залужный — "почти ежедневно"

Президент США Джо Байден регулярно общается с президентом Владимиром Зеленским, а глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли говорит с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным — "почти ежедневно". Об этом на брифинге сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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На вопрос о том, действительно ли Байден общается с Зеленским "три-четыре раза в неделю", как сказал сам американский лидер, Кирби ответил, что тот "регулярно разговаривает" с президентом Украины.

"Он разговаривает с президентом Зеленским очень рутинно, регулярно. И я бы добавил, что не только президент, Министерство обороны, Государственный департамент, госсекретарь и министр обороны разговаривают со своими коллегами, опять же, на регулярной основе", — заявил Кирби.

Он отметил, что Милли на связи со своим украинским коллегой генералом Залужным также регулярно.

"Я бы даже сказал почти ежедневно — очень много разговоров с украинцами на более низких уровнях как в Министерстве обороны, так и в Государственном департаменте", — заявил представитель Белого дома.

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Дмитрий Гриниченко

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