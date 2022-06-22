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Белый дом: Байден и Зеленский общаются регулярно, а Милли и Залужный — "почти ежедневно"

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 07:39
Белый дом: Байден и Зеленский общаются регулярно, а Милли и Залужный —
Владимир Зеленский и Джо Байден в сентябре 2021 года (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден регулярно общается с президентом Владимиром Зеленским, а глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли говорит с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным — "почти ежедневно". Об этом на брифинге сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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На вопрос о том, действительно ли Байден общается с Зеленским "три-четыре раза в неделю", как сказал сам американский лидер, Кирби ответил, что тот "регулярно разговаривает" с президентом Украины.

"Он разговаривает с президентом Зеленским очень рутинно, регулярно. И я бы добавил, что не только президент, Министерство обороны, Государственный департамент, госсекретарь и министр обороны разговаривают со своими коллегами, опять же, на регулярной основе", — заявил Кирби.

Он отметил, что Милли на связи со своим украинским коллегой генералом Залужным также регулярно. 

"Я бы даже сказал почти ежедневно — очень много разговоров с украинцами на более низких уровнях как в Министерстве обороны, так и в Государственном департаменте", — заявил представитель Белого дома. 

Читайте также: Байден не жалеет о санкциях против РФ: Я действовал как главнокомандующий, а не политик 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Валерий Залужный джо байден Марк Милли джон кирби
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