Байден не жалеет о санкциях против РФ: Я действовал как главнокомандующий, а не политик

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о введении санкций против России, хотя они и стимулируют рост цен и создают этим политические риски для Демократической партии в год выборов. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

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Он заявил, что действовал как главнокомандующий, а не политик, думающий только о выборах.

"Я президент Соединенных Штатов. Это [было сделано] в лучших интересах страны. Без шуток. Что случилось бы, если бы самая сильная страна НАТО, которую мы создали вместе, не отреагировала на российскую агрессию?" – сказал Байден.

По его словам, безнаказанное продвижение России вглубь Украины привело бы к хаосу не только в Европе. Это могло бы подтолкнуть Китай к захвату Тайваня, а Северную Корею – к еще более агрессивному продвижению своих ядерных амбиций.

В то же время Байден раскритиковал крупные нефтяные компании за то, что извлекая выгоду из повышения цен, они не увеличили добычу нефти должным образом. По словам президента США, корпорации должны думать не только о своих инвесторах, но и обо всем мире.

Темпы инфляции в США сейчас находятся на 40-летних максимумах, в мае она составила 8,6%. Чтобы обуздать рост цен, 15 июня Федрезерв США пошел на невиданное с 1990-х годов повышение процентной ставки – на 0,75 п.п., что усугубляет риски экономической рецессии.

Андрей Водяный

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