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Зависит от обстоятельств, но маловероятно. Байден ответил, приедет ли в Украину

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 19:38
Зависит от обстоятельств, но маловероятно. Байден ответил, приедет ли в Украину - Фото
Джо Байден (фото – ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил, что вряд ли посетит Украину во время своего европейского тура в ближайшие выходные. Об этом сообщает CNN.

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"Это зависит от обстоятельств", – сказал Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину. Он добавил, что не хочет "создавать дополнительные трудности для украинцев".

На очередной вопрос, ожидается ли, что он поедет в Украину, пока будет находиться в Германии и Испании на саммитах G7 и НАТО, Байден ответил: "В этой поездке маловероятно".

О том, уверен ли он, что Украина станет членом Европейского Союза, Байден сказал журналистам, что, по его мнению, это "весьма вероятно".

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Вадим Ребрина
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визит джо байден
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