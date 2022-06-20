Зависит от обстоятельств, но маловероятно. Байден ответил, приедет ли в Украину
Президент США Джо Байден заявил, что вряд ли посетит Украину во время своего европейского тура в ближайшие выходные. Об этом сообщает CNN.
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"Это зависит от обстоятельств", – сказал Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину. Он добавил, что не хочет "создавать дополнительные трудности для украинцев".
На очередной вопрос, ожидается ли, что он поедет в Украину, пока будет находиться в Германии и Испании на саммитах G7 и НАТО, Байден ответил: "В этой поездке маловероятно".
О том, уверен ли он, что Украина станет членом Европейского Союза, Байден сказал журналистам, что, по его мнению, это "весьма вероятно".
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