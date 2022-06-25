Залужный заострил внимание Милли: На Луганском направлении необходим огневой паритет

Вооруженным Силам Украины необходим огневой паритет в противостоянии российским оккупантам. Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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В разговоре, который состоялся 24 июня, Залужный и Мили обсудили оперативную обстановку и ход поставок международной технической помощи Силам обороны Украины.

"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", – сообщил главнокомандующий.

Залужный поблагодарил Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи Украине.

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24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и журналист Юрий Бутусов сообщили, что ВСУ получили приказ отойти из Северодонецка на новые рубеж обороны.

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Наталия Медведева

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