Залужный: Авиация РФ ударила фосфорными бомбами по острову Змеиный — видео

Российская авиация 1 июля дважды ударила фосфорными бомбами по острову Змеиный, который гарнизон РФ покинул из-за ударов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, российское военное руководство не придерживается даже собственных заявлений, которые декларируют "жест доброй воли".

"Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач". Всем, кто говорит о договоренностях с россией, следует знать эти факты. Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов. Внимание на видео", — сообщил Залужный.

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Дмитрий Гриниченко

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