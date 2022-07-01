Залужный: Авиация РФ ударила фосфорными бомбами по острову Змеиный — видео
Российская авиация 1 июля дважды ударила фосфорными бомбами по острову Змеиный, который гарнизон РФ покинул из-за ударов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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По его словам, российское военное руководство не придерживается даже собственных заявлений, которые декларируют "жест доброй воли".
"Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач". Всем, кто говорит о договоренностях с россией, следует знать эти факты. Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов. Внимание на видео", — сообщил Залужный.
- Ранее Залужный заявил, что главной задачей Сил обороны Украины является освобождение украинских территорий в международно признанных границах.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль.
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