Змеиный. Россию смутил украинский флаг, она пыталась провести авиаразведку – ОК "Юг"
Россия после сообщения о доставке на Змеиный украинского флага попыталась провести авиаразведку над островом. Об этом в эфире национального телемарафона заявила глава пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
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По ее словам, флаг, который доставили на остров с помощью вертолета, ждет своего часа, чтобы его установили. Однако само сообщение о доставке флага "встревожило" Россию, говорит Гуменюк.
"Они пытались провести авиационную разведку, пытались, наверно, и удары нанести. Но увидев угрозу, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои планы немного подкорректировали и пока держатся подальше", – сказала она.
- В ночь на 30 июня украинские военные выбили россиян со Змеиного, а позже еще и добили их технику. ВСУ контролируют Змеиный оружием, а в планах – взять остров под физический контроль.
- РФ заявила, что ушла "по доброй воле", однако в это ни верят ни британцы, ни американцы.
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