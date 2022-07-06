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Змеиный. Россию смутил украинский флаг, она пыталась провести авиаразведку – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 15:23
Змеиный. Россию смутил украинский флаг, она пыталась провести авиаразведку – ОК
Удар РФ по острову Змеиный (Фото: скриншот с видео)

Россия после сообщения о доставке на Змеиный украинского флага попыталась провести авиаразведку над островом. Об этом в эфире национального телемарафона заявила глава пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

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По ее словам, флаг, который доставили на остров с помощью вертолета, ждет своего часа, чтобы его установили. Однако само сообщение о доставке флага "встревожило" Россию, говорит Гуменюк.

"Они пытались провести авиационную разведку, пытались, наверно, и удары нанести. Но увидев угрозу, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои планы немного подкорректировали и пока держатся подальше", – сказала она.  

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Марк Сировой
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черноморский флот рф флаг остров Змеиный Наталья Гуменюк
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