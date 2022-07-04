Флаг Украины снова установлен на Змеином
04.07.2022, 14:02
Иллюстративное изображение (Фото - Официальный портал Киева)
Государственный флаг Украины снова установлен на очищенном от российских оккупантов острове Змеиный. Об этом заявила на пресс-брифинге руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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"Военная операция завершена, остров снова находится под контролем Украины". – сказала Гуменюк.
Она также сообщила, что продвижение ВСУ по южным регионам продолжается, хотя и без "лишнего шума".
"Когда мы занимаем какой-то пункт, мы сначала там закрепляемся, а потом уже об этом объявляем", – сказала Гуменюк.
2 июня главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ уничтожили остатки техники российских оккупантов на острове Змеиный при помощи БПЛА Bayraktar.
- Ранее Залужный заявил, что главной задачей Сил обороны Украины является освобождение украинских территорий в международно признанных границах.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль.
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