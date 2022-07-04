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Флаг Украины снова установлен на Змеином

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 14:02
Флаг Украины снова установлен на Змеином - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Официальный портал Киева)

Государственный флаг Украины снова установлен на очищенном от российских оккупантов острове Змеиный. Об этом заявила на пресс-брифинге руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Военная операция завершена, остров снова находится под контролем Украины". – сказала Гуменюк.

Она также сообщила, что продвижение ВСУ по южным регионам продолжается, хотя и без "лишнего шума".  

"Когда мы занимаем какой-то пункт, мы сначала там закрепляемся, а потом уже об этом объявляем", – сказала Гуменюк. 

2 июня главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ уничтожили остатки техники российских оккупантов на острове Змеиный при помощи БПЛА Bayraktar. 

Сергей Бережной
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флаг украины остров змеиный Наталья Гуменюк
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