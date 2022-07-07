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Подоляк: Змеиный – пример. То же ждет и другие земли в оккупации, вопрос лишь в вооружении

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 15:31
Подоляк: Змеиный – пример. То же ждет и другие земли в оккупации, вопрос лишь в вооружении - Фото
Остров Змеиный после деоккупации (фото - Генштаб ВСУ)

Деоккупация острова Змеиный и возвращение туда флага Украины - это пример того, что ждет российских оккупантов на нашей территории, если союзники дадут Вооруженным Силам Украины "достаточно" тяжелых вооружений. Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как выразился чиновник, ВСУ "должны жестко выбрасывать российских убийц с украинской земли, и делать это монотонно и постоянно, максимально увеличивая потери живой силы врага".

"Такая же участь ожидает и другие оккупированные территории. Вопрос в одном – достаточном количестве оружия", – сказал он, добавив, что "над этим и работаем".

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По словам Подоляка, все, на что в ситуации со Змеиным сподобились пропагандисты из военного ведомства РФ, "чтобы заглушить крик диванных подразделений Z-орды, – это выплюнуть фейк об "уничтожении" нашей группы самолетами ВКС России".

Он заявил, что "это часть того же списка побед, как и трижды уничтожена авиация, системы ПВО, М777 и HIMARS: виртуальный мир российского пропагандистского успеха".

"Более того, хочу заострить внимание на прямом признании российских генералов: они откровенно говорят, что нет никаких других целей войны, кроме одной: охотиться на украинцев и пробовать их убивать. Самолетами, ракетами, пушками. Даже на острове, с которого они [россияне] сбежали, потому что это был "жест доброй воли", – подытожил чиновник.

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Евгений Пилипенко
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михаил подоляк Змеиный деоккупация остров война
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