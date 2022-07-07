ВСУ установили флаг Украины на освобождённом острове Змеиный — фото
07.07.2022, 10:18
Флаг Украины на острове Змеиный (Фото: СтратКом ЗСУ/Telegram)
На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный бойцы Вооруженных Сил Украины установили государственный флаг. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
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Украинские воины высадились на Змеином впервые после бегства российских военных с острова и установили там флаг Украины.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на флаге была надпись "Помни, русский военный корабль, остров Змеиный — это Украина".
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль.
- Британская разведка сомневается, что Россия покинула Змеиный "по доброй воле".
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