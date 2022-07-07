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ВСУ установили флаг Украины на освобождённом острове Змеиный — фото

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 10:18
ВСУ установили флаг Украины на освобождённом острове Змеиный — фото - Фото
Флаг Украины на острове Змеиный (Фото: СтратКом ЗСУ/Telegram)

На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный бойцы Вооруженных Сил Украины установили государственный флаг. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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Украинские воины высадились на Змеином впервые после бегства российских военных с острова и установили там флаг Украины.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на флаге была надпись "Помни, русский военный корабль, остров Змеиный — это Украина". 

Надпись на флаге Украины, который установили на Змеином (Фото: БРАТЧУК/Telegram)

Смотрите также: "Помогли с эвакуацией". ВСУ уничтожили остатки техники россиян на острове Змеиный — видео 

Дмитрий Гриниченко
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война черное море остров змеиный
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