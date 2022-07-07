UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 20:13
Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото - Фото
Фото: facebook.com/usofcom

В Силах специальных операций (ССО) рассказали детали операции по высадке украинских военных на остров Змеиный и установке на нем флага Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ночью 7 июля к острову на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра специального назначения им. кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины.

С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото

После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных на Змеиный.

Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото

Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото

При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО.

Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото

В то время, когда украинские воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских бойцов в полном составе невредимой вернулась на базу, сообщили в ССО.

Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото

Планирование и руководство операцией осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801 отдельного отряда ВМС Украины.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спецназ ссо Змеиный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 