Истребители оккупантов пытались бомбить на Змеиный, но не смогли попасть по острову – ВСУ
14.07.2022, 01:44
Флаг Украины на острове Змеиный (Фото: СтратКом ВСУ/Telegram)
13 июня российские оккупанты попытались сбросить бомбы на Змеиный, но не смогли попасть по острову. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Как отмечается, армия РФ активизировала воздушную разведку и нанесение авиационных ударов.
Утром и днем пара вражеских вертолетов Ка-52 нанесли три удара по позициям украинских военных в Херсонской области. "Без потерь", – отметили в ОК "Юг".
Пара российских истребителей Су-27 попытались совершить бомбардировку острова Змеиный, но безуспешно.
"Бомбы упали в море, у острова", – говорится в сообщении.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
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