13 июня российские оккупанты попытались сбросить бомбы на Змеиный, но не смогли попасть по острову. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, армия РФ активизировала воздушную разведку и нанесение авиационных ударов.

Утром и днем пара вражеских вертолетов Ка-52 нанесли три удара по позициям украинских военных в Херсонской области. "Без потерь", – отметили в ОК "Юг".

Пара российских истребителей Су-27 попытались совершить бомбардировку острова Змеиный, но безуспешно.

"Бомбы упали в море, у острова", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева

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