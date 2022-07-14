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Истребители оккупантов пытались бомбить на Змеиный, но не смогли попасть по острову – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 01:44
Истребители оккупантов пытались бомбить на Змеиный, но не смогли попасть по острову – ВСУ - Фото
Флаг Украины на острове Змеиный (Фото: СтратКом ВСУ/Telegram)

13 июня российские оккупанты попытались сбросить бомбы на Змеиный, но не смогли попасть по острову. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, армия РФ активизировала воздушную разведку и нанесение авиационных ударов.

Утром и днем пара вражеских вертолетов Ка-52 нанесли три удара по позициям украинских военных в Херсонской области. "Без потерь", – отметили в ОК "Юг".

Пара российских истребителей Су-27 попытались совершить бомбардировку острова Змеиный, но безуспешно.

"Бомбы упали в море, у острова", – говорится в сообщении.

Читайте также: Видео и детали операции по освобождению Змеиного. Армия РФ потеряла техники на $900 млн

Наталия Медведева
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Змеиный
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