Оперативное командование "Юг" рассказало подробности операции по освобождению острова Змеиный от российских оккупантов. Она проходила в несколько этапов и "освободила" россиян от военной техники на сумму около $900 млн.

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ОК "Юг" сообщает, что операция длилась более двух месяцев. В ней участвовали группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья "Байрактаров", Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

Операция осуществлялась в несколько этапов. Во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техники, которыми враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе были поражены четыре российских катера типа "Раптор", скоростной десантный катер типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен", затонул новый современный буксир "Василий Бех".

Украинские силы поразили командный пункт, средства препятствий и разведки, которые войска РФ разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении.

Украинские войска оказывали постоянное огневое воздействие по оккупантам, нарушая логистическое обеспечение между материковой частью и гарнизоном противника на острове. В итоге россияне оставили Змеиный, уничтожив свои оставшиеся на острове огневые средства.

Всего подтверждено уничтожение:

- трех ЗГРК "Панцирь-С1",

- одного ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему,

- одной РЛС "Мыс",

- одной РСЗО "Торнадо-Г",

- одной РСЗО "Град",

- одной системы РЭБ,

- одного маломерного катера,

- двух ББМ,

- восьми единиц автотехники,

- одного склада боеприпасов.

По данным ОК "Юг", суммарные потери оккупантов на Змеином составили более $900 млн.

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Оксана Житнюк

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