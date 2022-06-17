Российский буксир "Василий Бех" после попадания "Гарпуна" затонул – Одесская ОВА
17.06.2022, 20:24
Максим Марченко (скриншот с видео)
Судно обеспечения черноморского флота России "Василий Бех", пораженное украинскими силами с помощью ракеты Harpoon, затонуло. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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"Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно обеспечения ЧФ РФ "Василий Бех", на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позже стало известно, что он затонул", – сказал Марченко.
- По данным ВМСУ, попадание было, когда буксир вез на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ.
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