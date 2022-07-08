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Опубликовано новое видео высадки украинских защитников на остров Змеиный

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 21:34
Опубликовано новое видео высадки украинских защитников на остров Змеиный - Фото
Скриншот с видео

Опубликовано новое видео спецоперации по высадке украинских военных на отбитый у оккупантов украинский остров Змеиный. Ролик появился в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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Вадим Ребрина
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ссо Змеиный
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