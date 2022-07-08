Опубликовано новое видео высадки украинских защитников на остров Змеиный
08.07.2022, 21:34
Скриншот с видео
Опубликовано новое видео спецоперации по высадке украинских военных на отбитый у оккупантов украинский остров Змеиный. Ролик появился в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
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- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
- Генштаб ВСУ опроверг заявление Министерства обороны России о том, что на Змеином якобы погибли украинские военнослужащие.
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