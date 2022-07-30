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Это все равно придется сделать. Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться – видео видео

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30.07.2022, 22:47
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба Офиса президента)
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Президент Владимир Зеленский призвал жителей подконтрольных территорий Донбасса эвакуироваться. Он заверил, что Украина предоставит всю необходимую помощь – от логистики до выплат. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

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"Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей…. Многие отказываются уехать…. Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне", – сказал Зеленский.

Чем раньше это будет сделано, тем меньше людей российская армия успеет убить, отметил он.

Президент призвал всех убеждать жителей Донбасса уезжать, особенно если в семье есть дети.

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", – сказал Зеленский.

"Мы – не Россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней, и чтобы по максимуму ограничить российский террор", – добавил он.

  • Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс эвакуация
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