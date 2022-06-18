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Моравецкий: Россия впитала худшее из трех веков истории. Путин открыл ящик Пандоры

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18.06.2022, 10:30
Моравецкий: Россия впитала худшее из трех веков истории. Путин открыл ящик Пандоры - Фото
Матеуш Моравецкий (фото — AP Photo, Thibault Camus)

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин создал идеологию опасного и преступного "русского мира", который опирается на две традиции: Советский Союз и "великая Россия". О происходящем в Европе он рассказал на открытии 17-го конгресса клубов Gazeta Polska в Спале, пишет PAP.

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"Путин одел их [традиции] в "русский мир". Но этот "русский мир", эта российская идеология, является преступной и опасной и показывает сегодня миру свое самое ужасное лицо", – сказал глава польского правительства.

Моравецкий объяснил, что именно поэтому Польша настолько откликнулась в поддержке сопротивления Украины российскому вторжению.

"Мы информируем весь мир, что Россия сублимировала, можно сказать, все самое худшее, что есть в новейшей истории XIX и XX веков, особенно в XX веке: империализм, колониализм и национализм", – перечислил глава правительства Польши.

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Он подчеркнул, что прежнего, привычного всем мира больше нет – "мы находимся в совершенно новой ситуации, когда мир ахнул, потому что Путин открыл ящик Пандоры".

"Путин и власть в Кремле пришли к выводу, что сейчас необходимо добиться перелома. <...> Они увидели, что проигрывают <...> эту гонку – во многом технически, технологически, промышленно и экономически", – сказал Моравецкий.

Евгений Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война польша владимир путин геополитика русский мир путинизм
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