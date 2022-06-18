Моравецкий: Россия впитала худшее из трех веков истории. Путин открыл ящик Пандоры
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин создал идеологию опасного и преступного "русского мира", который опирается на две традиции: Советский Союз и "великая Россия". О происходящем в Европе он рассказал на открытии 17-го конгресса клубов Gazeta Polska в Спале, пишет PAP.
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"Путин одел их [традиции] в "русский мир". Но этот "русский мир", эта российская идеология, является преступной и опасной и показывает сегодня миру свое самое ужасное лицо", – сказал глава польского правительства.
Моравецкий объяснил, что именно поэтому Польша настолько откликнулась в поддержке сопротивления Украины российскому вторжению.
"Мы информируем весь мир, что Россия сублимировала, можно сказать, все самое худшее, что есть в новейшей истории XIX и XX веков, особенно в XX веке: империализм, колониализм и национализм", – перечислил глава правительства Польши.
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Он подчеркнул, что прежнего, привычного всем мира больше нет – "мы находимся в совершенно новой ситуации, когда мир ахнул, потому что Путин открыл ящик Пандоры".
"Путин и власть в Кремле пришли к выводу, что сейчас необходимо добиться перелома. <...> Они увидели, что проигрывают <...> эту гонку – во многом технически, технологически, промышленно и экономически", – сказал Моравецкий.
- 15 июня он заявил лидерам стран НАТО, что Альянс "недостаточно сделал для защиты Украины", и призвал не пытаться "сохранить лицо" Путину.
- А насчет "мирного плана" Италии для Украины Моравецкий был скептичен: по его словам, Путин не остановится, как Гитлер не остановился в свое время.
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