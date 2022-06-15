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Моравецкий – лидерам стран НАТО: Мы недостаточно сделали для защиты Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 05:41
Моравецкий – лидерам стран НАТО: Мы недостаточно сделали для защиты Украины - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Североатлантический альянс недостаточно сделал для защиты Украины от российской агрессии. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече представителей группы стран ЕС, входящих в НАТО.

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"Мы недостаточно сделали для защиты Украины, но я призываю всех поддержать ее поставками оружия и необходимой поддержкой", – сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил важность укрепления странами НАТО трансатлантических связей перед лицом угрозы России и войны в Украине.

"Мы не можем представить сценарий, при котором Украина проиграет. Это было бы абсолютным провалом и катастрофой для наших ценностей", – сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что все страны НАТО должны объединить усилия для борьбы с Россией.

"В Украине идет война за Европу против российского империализма. Россия и Владимир Путин извлекли из современной истории самое худшее: империализм, колониализм, национализм", – заявил премьер Польши.

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Наталия Медведева
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Матеуш Моравецкий польша нато военная помощь
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