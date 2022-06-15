UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг: Украина должна иметь больше тяжелого вооружения

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 02:33
Столтенберг: Украина должна иметь больше тяжелого вооружения - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Украине нужно больше тяжелого вооружения, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге по итогам встречи лидеров семи стран Альянса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже давно предоставляют тяжелое вооружение, и они наращивают свои усилия", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что на встрече контактной группы поддержки Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня будут обсуждать предоставление Украине различных видов вооружений, военной техники, включая тяжелое вооружение.

"Потому что они полностью зависят от этого, чтобы противостоять жестокому российскому вторжению", – сказал генсек альянса.

Столтенберг добавил, что украинских военных нужно подготовить к длительной борьбе, поскольку невозможно предсказать, как и когда закончится эта война. 

"Они должны быть готовы продолжать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку", – сказал генсек НАТО.

  • США ожидают новых заявлений о поставках Украине оружия и снаряжения во время встречи 15 июня представителей почти 50 стран в формате Рамштайн.

Читайте также: Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
йенс столтенберг тяжелое вооружение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 