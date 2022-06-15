Столтенберг: Украина должна иметь больше тяжелого вооружения

Украине нужно больше тяжелого вооружения, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге по итогам встречи лидеров семи стран Альянса.

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"Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже давно предоставляют тяжелое вооружение, и они наращивают свои усилия", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что на встрече контактной группы поддержки Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня будут обсуждать предоставление Украине различных видов вооружений, военной техники, включая тяжелое вооружение.

"Потому что они полностью зависят от этого, чтобы противостоять жестокому российскому вторжению", – сказал генсек альянса.

Столтенберг добавил, что украинских военных нужно подготовить к длительной борьбе, поскольку невозможно предсказать, как и когда закончится эта война.

"Они должны быть готовы продолжать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку", – сказал генсек НАТО.

США ожидают новых заявлений о поставках Украине оружия и снаряжения во время встречи 15 июня представителей почти 50 стран в формате Рамштайн.

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Наталия Медведева

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