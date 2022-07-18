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Моравецкий о гастарбайтерах: Пусть немцы сами собирают спаржу или едут собирать ее у нас

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18.07.2022, 09:06
Моравецкий о гастарбайтерах: Пусть немцы сами собирают спаржу или едут собирать ее у нас - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти намерены добиться прекращения гастарбайтерства соотечественников в Германии, и "задел" при этом самих немцев. Об этом он говорил во время встречи с жителями Кендзежин-Козле в Опольском воеводстве, пишет PAP.

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Глава правительства заявил, что сегодня "самый низкий уровень безработицы в истории" страны.

"Мы прекрасно знаем, что... массовая безработица и массовые поездки за хлебом, "на спаржу" в Германию, для мытья посуды в Великобритании должны прекратиться. Пусть сами собирают спаржу или пусть приезжают и собирают спаржу у нас. Приглашаем вас", – обратился Моравецкий к немцам.

Опрос в мае показал, что правящая партия Право и справедливость может потерять монобольшинство на следующих парламентских выборах осенью 2023 года (если не будет досрочных). Очередные выборы президента Польши состоятся в 2025 году.

  • 14 июля польский президент Дуда заявил, что Польша не перестанет поддерживать Украину в войне с РФ, а с Германией она хочет партнерства.
  • 18 июля выяснилось, что в Польшу уже прибыли танки Abrams.

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Евгений Пилипенко
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Матеуш Моравецкий Германия польша гастарбайтеры
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