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Моравецкий: Европа оказалась перед лицом кризиса "чудовищных масштабов"

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 14:29
Моравецкий: Европа оказалась перед лицом кризиса
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа оказалась перед лицом экономического и политического кризиса "чудовищных масштабов". Как сообщает PAP, польский премьер выступил с таким заявлением во время визита в Париж, где он встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Россия, напав на Украину, спровоцировала ужасный кризис, который, вероятно, только начинается. Кризис, влияющий на безопасность, затрагивающий энергетические вопросы. Политический и экономический кризис в самом широком смысле этого слова", — заявил он.

Он добавил, что в такой ситуации Европе следует задуматься о том, как защитить себя и призвал страны Евросоюза к единству. "Вместе мы стоим, в одиночку – падаем", — сказал Моравецкий.

Во время своей речи польский премьер также упомянул о войне в Украине.

"Украинские солдаты воюют как львы. Они воюют, как французы под Вальми, как солдаты Наполеона под Аустерлицем или варшавские повстанцы. Но они нуждаются в оружии и финансовой поддержке гораздо больше, чем гуманитарной", — сказал Моравецкий.

Он добавил, что война в Украине даже не думает заканчиваться, поэтому Евросоюз должен быть терпелив и решителен.

"Пусть не окажется, что у украинцев больше сил, терпения и настойчивости, чем у нас, европейцев, которые думают, скрутить ли термостат на два градуса", — сказал Моравецкий.

  • Совет Европейского Союза намерен собраться на срочное заседание в связи с обострением энергетического кризиса в Европе. Министры 27 стран-членов ЕС должны решить, что делать с рекордно высокими ценами.
  • 26 августа Британский регулятор в области энергетики (Ofgem) с 1 октября повысил предельную цену на электричество и газ до рекордных 3549 фунтов стерлингов в год.
  • В Косово из-за дефицита электричества уже начались временные отключения.
Андрей Водяный
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Матеуш Моравецкий польша евросоюз эмманюэль макрон
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