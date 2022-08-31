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Польша обсуждает с Южной Кореей покупку ракетных систем K239 Chunmoo, а с США – HIMARS

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31.08.2022, 17:34
Польша обсуждает с Южной Кореей покупку ракетных систем K239 Chunmoo, а с США – HIMARS - Фото
РСЗО K239 Chunmoo (скриншот видео)

Министерство национальной обороны Польши обсуждает планы покупки реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo производства Южной Кореи. Переговоры идут параллельно с переговорами страны с США о потенциальной покупке около 500 высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 или HIMARS. Об этом сообщает Defense News.

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Представитель польского Минобороны не исключил, что сотрудничество Варшавы и Сеула может выйти за рамки поставок и развиться до совместного производства или модернизация РСЗО в будущем.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами из Южной Кореи относительно возможного приобретения и совместной разработки многоствольных ракетных установок K239 Chunmoo на колесных платформах", – сказал представитель Минобороны Польши.

Представитель министерства не раскрыл, сколько РСЗО K239 Chunmoo производства Hanhwa Group может быть заказано и в какой степени потенциальная покупка может дополнить обсуждаемое приобретение HIMARS.

Покупка ракетных систем – не первый случай сотрудничества Польши и Южной Кореи.

Как сообщается, 26 августа Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал с Сеулом два контракта на общую сумму $5,8 млрд, по которым Польше должны быть поставлены 180 танков К2 с 2022 по 2025 год и 212 гаубиц с 2022 по 2026 год.

Также ожидается, что к концу этого года будет подписан договор на приобретение 48 южнокорейских легких штурмовиков FA-50 для ВВС Польши.

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Наталия Медведева
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польша южная корея РСЗО
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