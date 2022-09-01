В отличие от начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда рано утром нацисты разбомбили польский город Велюнь и пошли войной на все свободные нации, в ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину есть важное отличие – "никто не заключал преступных пактов с ненавистью, и с первой минуты Украина получила помощь настоящих друзей и братьев".

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С такими словами президент Владимир Зеленский обратился к польскому народу в первый день осени, в 83-ю годовщину начала Второй мировой войны, отметив, что Польша "стала нашим мощным тылом и делает все, чтобы помочь нам получить победу".

"Мы сделаем все, чтобы украинцы, поляки, все народы Европы жили свободно. Чтобы каждое поколение наших народов, всех европейцев и людей вообще помнило, что нес рашизм и за что будут наказаны рашистские палачи. Мы сделаем все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялись – никогда снова. Мы сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла", – сказал глава государства.

СПРАВКА. 17 сентября 1939 года войска СССР вторглись в восточные области Польши. Итогом операции стало присоединение части территории Польши к Украинской и Белорусской ССР и к Литовской Республике. Операция началась через 16 дней после нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны. Договоренность о возможном разделе Польши между Германией и СССР была зафиксирована в секретном протоколе к договору о ненападении между СССР и Германией ( . 17 сентября 1939 года войска СССР вторглись в восточные области Польши. Итогом операции стало присоединение части территории Польши к Украинской и Белорусской ССР и к Литовской Республике. Операция началась через 16 дней после нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны. Договоренность о возможном разделе Польши между Германией и СССР была зафиксирована в секретном протоколе к договору о ненападении между СССР и Германией ( пакту Молотова – Риббентропа).

Зеленский перешел в конце обращения на польский язык, на котором поблагодарил поляков и их президента Анджея Дуду за лидерство.

В декабре 2019 года российский диктатор Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу.

В 2021-м беларуский диктатор Лукашенко сделал госпраздником день вторжения войск СССР в Польшу. Варшава возмутилась.

Ранее был опубликован скан советских оригиналов пакта Молотова – Риббентропа.

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Євген Пилипенко

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