В отличие от начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда рано утром нацисты разбомбили польский город Велюнь и пошли войной на все свободные нации, в ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину есть важное отличие – "никто не заключал преступных пактов с ненавистью, и с первой минуты Украина получила помощь настоящих друзей и братьев".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С такими словами президент Владимир Зеленский обратился к польскому народу в первый день осени, в 83-ю годовщину начала Второй мировой войны, отметив, что Польша "стала нашим мощным тылом и делает все, чтобы помочь нам получить победу".
"Мы сделаем все, чтобы украинцы, поляки, все народы Европы жили свободно. Чтобы каждое поколение наших народов, всех европейцев и людей вообще помнило, что нес рашизм и за что будут наказаны рашистские палачи. Мы сделаем все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялись – никогда снова. Мы сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла", – сказал глава государства.
Зеленский перешел в конце обращения на польский язык, на котором поблагодарил поляков и их президента Анджея Дуду за лидерство.
- В декабре 2019 года российский диктатор Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу.
- В 2021-м беларуский диктатор Лукашенко сделал госпраздником день вторжения войск СССР в Польшу. Варшава возмутилась.
- Ранее был опубликован скан советских оригиналов пакта Молотова – Риббентропа.
Читайте также: 83 года назад был заключен пакт Молотова – Риббентропа. Как Гитлер переиграл Сталина
Комментарии