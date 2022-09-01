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Зеленский – полякам: Сделаем все, чтобы мир запомнил, что нес рашизм и за что их накажут видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 10:36
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В отличие от начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда рано утром нацисты разбомбили польский город Велюнь и пошли войной на все свободные нации, в ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину есть важное отличие  – "никто не заключал преступных пактов с ненавистью, и с первой минуты Украина получила помощь настоящих друзей и братьев".

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С такими словами президент Владимир Зеленский обратился к польскому народу в первый день осени, в 83-ю годовщину начала Второй мировой войны, отметив, что Польша "стала нашим мощным тылом и делает все, чтобы помочь нам получить победу".

"Мы сделаем все, чтобы украинцы, поляки, все народы Европы жили свободно. Чтобы каждое поколение наших народов, всех европейцев и людей вообще помнило, что нес рашизм и за что будут наказаны рашистские палачи. Мы сделаем все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялись – никогда снова. Мы сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла", – сказал глава государства.

СПРАВКА. 17 сентября 1939 года войска СССР вторглись в восточные области Польши. Итогом операции стало присоединение части территории Польши к Украинской и Белорусской ССР и к Литовской Республике. Операция началась через 16 дней после нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны. Договоренность о возможном разделе Польши между Германией и СССР была зафиксирована в секретном протоколе к договору о ненападении между СССР и Германией (пакту Молотова – Риббентропа).

Зеленский перешел в конце обращения на польский язык, на котором поблагодарил поляков и их президента Анджея Дуду за лидерство.

Читайте также: 83 года назад был заключен пакт Молотова – Риббентропа. Как Гитлер переиграл Сталина

Євген Пилипенко
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Вторая мировая война Владимир Зеленский война история польша обращение пакт Молотова-Риббентропа
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