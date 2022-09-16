Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом. Китайцы сослались на COVID — Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Китайский лидер не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств на саммите по региональной безопасности в Самарканде, Узбекистан.

Си Цзиньпина не было на групповых фотографиях, опубликованных вечером 15 сентября, когда участники встречи, включая Путина и Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

13 сентября высокопоставленный китайский дипломат и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи заявил, что отношения КНР и России "всегда были на правильном пути" благодаря Си Цзиньпину и Путину.

Вчера, 14 сентября, во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и впредь "решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности".

Во время встречи в Узбекистане Си Цзиньпина и Путина последний похвалил китайского лидера за его "сбалансированную" позицию по войне против Украины, но заявил, что понимает "вопросы и обеспокоенность по этому поводу".

Читайте также: Зеленский призвал Китай "вступить в единый мир" и выступить против России

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.