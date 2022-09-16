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Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом. Китайцы сослались на COVID — Reuters

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16.09.2022, 10:16
Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом. Китайцы сослались на COVID — Reuters - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана. 

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Китайский лидер не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств на саммите по региональной безопасности в Самарканде, Узбекистан. 

Си Цзиньпина не было на групповых фотографиях, опубликованных вечером 15 сентября, когда участники встречи, включая Путина и Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

  • 13 сентября высокопоставленный китайский дипломат и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи заявил, что отношения КНР и России "всегда были на правильном пути" благодаря Си Цзиньпину и Путину. 
  • Вчера, 14 сентября, во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и впредь "решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности".
  • Во время встречи в Узбекистане Си Цзиньпина и Путина последний похвалил китайского лидера за его "сбалансированную" позицию по войне против Украины, но заявил, что понимает "вопросы и обеспокоенность по этому поводу".

Читайте также: Зеленский призвал Китай "вступить в единый мир" и выступить против России 

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай владимир путин Турция си цзиньпин реджеп тайип эрдоган
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