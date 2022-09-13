В Китае заявили, что отношения с РФ "всегда были на правильном пути" благодаря Си и Путину
Высокопоставленный китайский дипломат и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи заявил, что отношения КНР и России "всегда были на правильном пути" благодаря главе Китая Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил на встрече в Пекине с послом РФ Андреем Денисовым, цитирует его Bloomberg.
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По его словам, Китай готов работать с Россией, чтобы "направить мировой порядок в более справедливое и разумное русло".
Он отметил, что под руководством Си и Путина "отношения между двумя странами всегда были на правильном пути, и обе стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов".
"Китайская сторона готова работать с российской стороной для постоянного осуществления стратегического сотрудничества на высоком уровне между двумя странами, защиты общих интересов и содействия развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении", — сказал дипломат.
Си Цзиньпин на этой неделе посетит Казахстан и Узбекистан, 15-16 сентября в Узбекистане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором также будет присутствовать Путин.
- 30 апреля 2022 года глава МИД Кулеба выразил надежду в интервью китайскому агентству, что Пекин не будет "подливать масла в огонь". В начале мая Китай заявил о своей позиции по войне: "Беспристрастна, объективна, безупречна".
- 9 мая Си Цзиньпин сказал канцлеру ФРГ Шольцу о войне РФ против Украины: "Важно не допустить обострения до точки невозврата". 7 июня Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы Китай не поддерживал РФ, "а заставил ее прекратить войну".
- 15 июня Си обсудил ситуацию Украины с лидером российских оккупантов Путиным, сказал, что Китай "за мир во всем мире". Си обсуждал вопросы Украины с американским президентом Байденом в марте и затем в конце июля.
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