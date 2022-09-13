В Китае заявили, что отношения с РФ "всегда были на правильном пути" благодаря Си и Путину

Высокопоставленный китайский дипломат и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи заявил, что отношения КНР и России "всегда были на правильном пути" благодаря главе Китая Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил на встрече в Пекине с послом РФ Андреем Денисовым, цитирует его Bloomberg.

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По его словам, Китай готов работать с Россией, чтобы "направить мировой порядок в более справедливое и разумное русло".

Он отметил, что под руководством Си и Путина "отношения между двумя странами всегда были на правильном пути, и обе стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов".

"Китайская сторона готова работать с российской стороной для постоянного осуществления стратегического сотрудничества на высоком уровне между двумя странами, защиты общих интересов и содействия развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении", — сказал дипломат.

Си Цзиньпин на этой неделе посетит Казахстан и Узбекистан, 15-16 сентября в Узбекистане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором также будет присутствовать Путин.

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Дмитро Гриниченко

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