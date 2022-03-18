В войне никто не заинтересован – Си Цзиньпин поговорил с Байденом об Украине
18.03.2022, 18:33
Си Цзиньпин и Джо Байден (фото - ЕРА)
Лидер Китая Си Цзиньпин пообщался с президентом США Джо Байденом по поводу войны в Украине. Конфликт никому не пойдет на пользу, подтвердил глава КНР.
Об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщает Reuters.
В частности, Си Цзиньпин заявил, что конфликты и конфронтации, подобные войне России против Украины, не отвечают ничьим интересам.
Президент Китая добавил, что обе страны должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и каждая из них должна брать на себя соответствующую международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.
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- 13 марта американские СМИ сообщили, что Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной. В Китае ответили, что не слышали, чтобы Россия просила о такой помощи.
- Однако в Госдепе считают, что Китай может поддержать агрессию РФ военной техникой.
- Байден должен был предупредить сегодня лидера КНР об ответственности, которую она понесет в случае поддержки России в войне с Украиной, судя по обещаниям главы Госдепа Энтони Блинкена.
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