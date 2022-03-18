UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В войне никто не заинтересован – Си Цзиньпин поговорил с Байденом об Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 18:33
В войне никто не заинтересован – Си Цзиньпин поговорил с Байденом об Украине - Фото
Си Цзиньпин и Джо Байден (фото - ЕРА)

Лидер Китая Си Цзиньпин пообщался с президентом США Джо Байденом по поводу войны в Украине. Конфликт никому не пойдет на пользу, подтвердил глава КНР.

Об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщает Reuters.

В частности, Си Цзиньпин заявил, что конфликты и конфронтации, подобные войне России против Украины, не отвечают ничьим интересам.

"Украинский кризис – это то, что мы не хотим видеть", – сообщил глава КНР.

Президент Китая добавил, что обе страны должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и каждая из них должна брать на себя соответствующую международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Читайте также: Путин втягивает Китай в войну. Что может ответить Пекин – статья The Economist

Уляна Букатюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай байден си цзиньпинь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 