Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной – FT

Россия попросила у Китая военную технику для продолжения вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на данные американских чиновников сообщает Financial Times.

Согласно FT, Россия запрашивала военную и другую помощь с самого начала вторжения. По мнению официальных лиц США, есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды оружия, т.к. война против Украины длится уже третью неделю.

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США готовятся предупредить союзников, что Китай может собираться помочь России, заявил один из собеседников издания.

В понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан проведет переговоры с главой внешней политики КНР Яном Цзечи. На встрече Салливан предупредит Цзечи, что Пекин ждут последствия, если он поможет Москве обойти санкции и продолжать вторжение, пишет издание.

Александр Мясищев

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