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Госдепартамент США считает, что Китай может поддержать агрессию РФ военной техникой

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14.03.2022, 20:36

США сообщили союзникам в Европе и Азии, что Китай "показал готовность" предоставить России военную поддержку в ее вторжении в Украину. Об этом сообщило сегодня издание Financial Times.

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В сообщениях, отправленных Госдепартаментом, не уточняется, намерен ли Китай оказывать военную поддержку России в будущем, или он уже ее оказывает, пишет Axios. Государственный департамент отказался давать комментарии изданию на эту тему.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в официальных кругах, сообщала, что Россия обратилась к Китаю за военным снаряжением и поддержкой. Представитель посольства Китая в Вашингтоне ответил, что "в Китае не слышали, чтобы Россия просила о помощи в войне с Украиной". 

В связи с публикацией FT, советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Пекин о последствиях, если Китай решит предоставить России военную помощь. Салливан заявил, что на встрече с высокопоставленным китайским дипломатом Яном Цзечи в Риме он намерен упомянуть, что Китай рискует столкнуться с глобальной изоляцией в случае усиления поддержки России.

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Сергей Бережной
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Госдепартамент США Китай
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