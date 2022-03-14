Госдепартамент США считает, что Китай может поддержать агрессию РФ военной техникой
США сообщили союзникам в Европе и Азии, что Китай "показал готовность" предоставить России военную поддержку в ее вторжении в Украину. Об этом сообщило сегодня издание Financial Times.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В сообщениях, отправленных Госдепартаментом, не уточняется, намерен ли Китай оказывать военную поддержку России в будущем, или он уже ее оказывает, пишет Axios. Государственный департамент отказался давать комментарии изданию на эту тему.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники в официальных кругах, сообщала, что Россия обратилась к Китаю за военным снаряжением и поддержкой. Представитель посольства Китая в Вашингтоне ответил, что "в Китае не слышали, чтобы Россия просила о помощи в войне с Украиной".
В связи с публикацией FT, советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Пекин о последствиях, если Китай решит предоставить России военную помощь. Салливан заявил, что на встрече с высокопоставленным китайским дипломатом Яном Цзечи в Риме он намерен упомянуть, что Китай рискует столкнуться с глобальной изоляцией в случае усиления поддержки России.
Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника
Комментарии