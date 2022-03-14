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В Китае не слышали, чтобы Россия просила о помощи в войне с Украиной – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 03:18
В Китае не слышали, чтобы Россия просила о помощи в войне с Украиной – Reuters - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Китае не слышали, чтобы Россия просила о помощи в войне с Украиной. Такое заявление сделал представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишет Reuters.

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"Я никогда об этом не слышал", – заявил он.

По словам Лю, Китай находит нынешнюю ситуацию в Украине "сбивающей с толку".

Лю подчеркнул, что "необходимо приложить максимум усилий, чтобы поддержать Россию и Украину в продвижении переговоров, несмотря на сложную ситуацию, для достижения мирного результата".

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Пекин о последствиях, если Китай решит предоставить России военную помощь.

Салливан сегодня встретится с высокопоставленным китайским дипломатом Яном Цзечи в Риме. Он намерен упомянуть, что Китай столкнется с глобальной изоляцией в случае усиления поддержки России.

По словам Салливана, Китай знал о планах России по вторжению в Украину еще до того, как оно произошло, но, возможно, не представлял масштаб.

По словам официальных лиц США, после начала вторжения Россия обратилась к Китаю как за военным снаряжением, так и за поддержкой.

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Яна Катасонова
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