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Китай о своей позиции по войне РФ против Украины: "Беспристрастна, объективна, безупречна"

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 10:51
Китай о своей позиции по войне РФ против Украины:
Цинь Ган (скриншот)

Посольство КНР в США развернуто отреагировало на заявление Вашингтона, что Пекин якобы помогает российской пропаганде, теориям заговора и дезинформации по Украине. Китайские дипломаты уверяют: "по проблеме Украины" Китай занимает "справедливую и объективную позицию, в которой нет ничего предосудительного".

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Там заверили, что китайско-российские отношения "не являются союзными и не нацелены на третью сторону". В Пекине, как это постоянно делают руководители РФ, предложили США "лучше тщательно переосмыслить свои действия".

Представители Пекина посетовали, что США и НАТО, "зная о проблемах безопасности России", усилили военную помощь Украине и помогли ей подготовить военные кадры. Китайцы также пишут, что Запад "отверг предложение России о переговорах и подписании мирного соглашения" с Альянсом.

Посольство Китая многократно повторило в ответе Госдепу российскую пропаганду о "биолабораториях США в Украине", "разработке биологического оружия", а также о "фальсифицировании видео и фото с жертвами химоружия в Сирии".

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У посла КНР в США Цинь Гана не считают войну России против Украины  противостоянием демократии и диктатуры. Там считают это "геополитической игрой, вызванной менталитетом холодной войны".

Среди "заблуждений" Госдепа китайцы отметили то, что КНР якобы "находится на неправильной стороне истории, не проголосовав за осуждение России в ГА ООН". "Правдой" Пекин назвал то, что "большинство стран" "имеют законные опасения и схожие позиции в отношении Украины" и "не одобряют решение споров с помощью войны и санкций".

"Диалог и переговоры – единственный путь разрешения украинского кризиса", – пишут в посольстве, назвав полномасштабную войну РФ против Украины "украинским кризисом".

Китайские дипломаты снова заявили, что Пекин "выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, включая Украину".

"Позиция Китая по украинскому вопросу беспристрастна, объективна и безупречна", – подытожили в посольстве КНР.

  • Цинь Ган в конце марта на телевидении США заявлял о войне в Украине, что "обвинять Россию не решит проблему".

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Евгений Пилипенко
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Китай война фейк пропаганда КНР информационная война Цинь Ган
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